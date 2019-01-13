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Arrêté
SHB4205WT/00
HP 12,2 mm/concep. arrière ouverte
Intra-auriculaire
Design original avec finitions ultra-brillantes.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
Les conduits acoustiques innovants dans les écouteurs permettent d'optimiser la circulation d'air et de produire des basses riches et profondes.
3.7
sur 5
13
Avis
Erica28
13/01/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente
[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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