Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
SHB3080BK/00
Basses puissantes sans fil
Le casque Bluetooth® sans fil Philips SHB3080 s'inspire des casques DJ. Écoutez de la musique pendant des heures, ou discutez confortablement au téléphone, grâce à un design portable et pliable.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête.
Haut-parleurs puissants 32 mm, pour des basses claires et puissantes.
Le système acoustique fermé offre une bonne isolation phonique et bloque les bruits extérieurs.
3.9
sur 5
11
Avis
89%
recommandent ce produit
Dylno85
15/12/2017
France
Parfait
Je suis très satisfait de mon achat. Ce casque léger et très facile à configurer me sert pour mon ordinateur, mon iPad et mon iPhone. La qualité du son est très bonne.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil
Cynn
17/02/2017
France
indispensable
pas de bruit d'électronique agréable à porter le son est parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil
laurent69390
09/12/2016
France
super pour prix abordable
bon casque, je suis utilisateur de mac et je le voulais pour mon iMac, la sen pro se fait sans soucis, gère siri. avec l'apple tv aussi, la synchro est efficace. Le son est clair. bref je suis très satisfait de mon achat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil
Les résultats réels peuvent varier.