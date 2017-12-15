ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale

Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB3080BK/00

3.9

| (11) Avis | 89% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Basses puissantes sans fil

Le casque Bluetooth® sans fil Philips SHB3080 s'inspire des casques DJ. Écoutez de la musique pendant des heures, ou discutez confortablement au téléphone, grâce à un design portable et pliable.

Voir tous les avantages

Basses puissantes sans fil

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

Coques et arceau réglables

Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre tête.

Haut-parleurs haute intensité 32 mm, pour des basses claires et puissantes

Haut-parleurs haute intensité 32 mm, pour des basses claires et puissantes

Haut-parleurs puissants 32 mm, pour des basses claires et puissantes.

Système acoustique fermé pour une bonne isolation phonique

Système acoustique fermé pour une bonne isolation phonique

Le système acoustique fermé offre une bonne isolation phonique et bloque les bruits extérieurs.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

11

Avis

89%

recommandent ce produit

1

15/12/2017

France

France

Parfait

Je suis très satisfait de mon achat. Ce casque léger et très facile à configurer me sert pour mon ordinateur, mon iPad et mon iPhone. La qualité du son est très bonne.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil

17/02/2017

France

France

indispensable

pas de bruit d'électronique agréable à porter le son est parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil

09/12/2016

France

France

super pour prix abordable

bon casque, je suis utilisateur de mac et je le voulais pour mon iMac, la sen pro se fait sans soucis, gère siri. avec l'apple tv aussi, la synchro est efficace. Le son est clair. bref je suis très satisfait de mon achat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB3080BK Casque Bluetooth® sans fil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Les résultats réels peuvent varier.