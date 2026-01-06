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Arrêté
SH30/21
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 500.
X3001/00
X3003/00
X3003/02
X3051/00
X3052/00
X3053/00
X3002/00
S728/20
Lames ComfortCut
Compatible avec S500 (S5xx)
Compatible avec rasoir Star Wars XZ58x
Les têtes de rechange SH30 (lot de 2) sont compatibles avec les rasoirs Series 500 (S5xx), 300 (S3xx), 100 (S1xx) et Star Wars XZ580.
1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur l'unité de rasage et retirez le support pour têtes de rasage de l'unité de rasage. 2. Tournez les bagues de fixation dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre et retirez-les. 3. Retirez les têtes de rasage usagées et insérez soigneusement les têtes de remplacement ; veillez à ce que les projections des têtes de rasage soient parfaitement insérées dans les renfoncements. 4. Remettez les bagues de fixation en place sur le support pour têtes de rasage et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Fixez le support pour têtes de rasage à l'unité de rasage (« clic »).
Pour retrouver des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.9
sur 5
55
Avis
Jclx
06/01/2026
France
Acheteur vérifié
Pour
C'est comme ci le rasoir était neuf.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Date d'utilisation 2024-01-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Date d'utilisation 2024-01-06
DIRIC
05/06/2025
France
Acheteur vérifié
Têtes de rasage efficaces
Très bon produit, efficace. Rasage de près et rapide.
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Date d'utilisation 2024-05-05
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Date d'utilisation 2024-05-05
j ml
09/10/2024
France
Acheteur vérifié
très bien
recommander fortement très bonne qualité aucun équivalent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Date d'utilisation 2022-10-09
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Date d'utilisation 2022-10-09