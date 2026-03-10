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3 biberons
260 ml
Tétine à débit moyen
3-6 mois
La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.7
sur 5
382
Avis
97%
recommandent ce produit
10/03/2026
France
Partie de promotion
Biberon avec tetine adapter a mon bebe.
Le biberon est vraiment super. Les bébés peuvent aller à la vitesse de consommation qu'ils veulent. C'est ce qui m'a plu car mon bébé ne boit pas très vite. Et il a eu beaucoup de mal à passer du sein au biberon. Ce biberon nous a changé la vie. L'air ne s'introduit pas dans l'estomac de bébé. Et je le trouve particulièrement joli.
Pour
Pratique et efficace
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Oui, je recommande ce produit
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Mamaboheme
02/03/2026
France
Partie de promotion
Tres bon produit
Je valide, bon maintient dans la main. Tres pratique avec la bague fluo pour les nuits difficile. La tétine on adore, en forme de seins ma fille l’a bien acceptee.
Pour
L’anneau lumineux
Contre
Aucun
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Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Zaraph17
27/02/2026
France
Partie de promotion
Biberon au top
Un biberon qui respecte l'allaitement mixte mon fils n'a eut aucun problème à boire avec ce biberon qui resemble à un bout de sein . Le nettoyage et simple et un débit parfait pour bébé.
Pour
Allaitement mixte
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberon
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011