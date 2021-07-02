Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Robots cuiseurs-mixeurs et vaisselle
Toutes les séries
Philips Avent Robot cuiseur-mixeur pour bébé Essential
Arrêté
Assistance
SCF862/02
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Mode d’emploi
Guide de mise en route - English (US)
Tout (13)
Puis-je utiliser le robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent pour réchauffer ou décongeler des aliments ?
Le robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips contient-il du BPA ?
Quel est le temps de cuisson maximal du robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips ?
Quelle est la capacité maximale du bol de mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips ?
Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent passe-t-il au lave-vaisselle ?
AventCouvercle pour réservoir d'eau
AventLame
L'arbre à lames de mon cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent Essential montre des marques grises
La fonction vapeur de mon cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent Essential ne fonctionne pas (correctement)
Le couvercle bol/le tamis de mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips est difficile à ouvrir lors de la première utilisation
Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider