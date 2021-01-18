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Arrêté
Cuisez, mixez, servez
Cuisson à la vapeur saine
Des repas en toute simplicité
La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie à vapeur circulaire, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.
Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé associe vapeur et mixage afin de faciliter la préparation des repas pour bébé. Commencez par cuire les ingrédients à la vapeur avant de les mixer simplement à la consistance de votre choix puis de les servir.
Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé facilite la préparation de repas sain pour chaque étape de la diversification alimentaire.
Récompenses
3.8
sur 5
25
Avis
81%
recommandent ce produit
Nancy V
18/01/2021
België
Acheteur vérifié
Super handig
Snel een gezonde maaltijd voor baby/peuter. Alles in 1 pot, stomen en mixen, klaar! De pot is groot genoeg om 2 porties gelijktijdig te maken, één om in te vriezen of één voor de volgende dag.
Pour
handig 1 pot
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Samama
20/11/2017
Nederland
Partie de promotion
Wat een handig keuken gadget!
Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Michelle1988
14/11/2017
Nederland
Partie de promotion
Top product
Ideaal om gezonde babyvoeding mee te maken. In een handomdraai maak je voor meerdere keren eten. En doordat het apparaat ook makkelijk schoon te maken is, is het ook niet vervelend om hem te gebruiken
Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.