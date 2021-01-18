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  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples
  • Des repas sains pour bébé et des étapes simples

Arrêté

Philips AventRobot cuiseur-mixeur pour bébé Essential

SCF862/02

3.8
| (25) Avis | 81% recommandent ce produit

2 Récompenses

Des repas sains pour bébé et des étapes simples
Des repas nutritifs pour bébé en 3 étapes simples : cuisez à la vapeur, mixez et servez. La technologie à vapeur circulaire permet de cuire uniformément, de conserver les bienfaits et la texture mais aussi les liquides pour un mixage simple et rapide. L'utilisation et le nettoyage sont simples grâce au design intelligent de l'appareil.
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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Des repas sains pour bébé et des étapes simples

  • Cuisez, mixez, servez

  • Cuisson à la vapeur saine

  • Des repas en toute simplicité

Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

Mode de cuisson unique à la vapeur pour une alimentation saine

La cuisson vapeur est un mode de cuisson sain. Grâce à notre technologie à vapeur circulaire, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits et la texture des aliments ainsi que les liquides de cuisson sont conservés lors du mixage.

Il vous suffit de cuire vos ingrédients à la vapeur, de les mixer, puis de les servir à bébé.

Il vous suffit de cuire vos ingrédients à la vapeur, de les mixer, puis de les servir à bébé.

Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé associe vapeur et mixage afin de faciliter la préparation des repas pour bébé. Commencez par cuire les ingrédients à la vapeur avant de les mixer simplement à la consistance de votre choix puis de les servir.

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

De la purée aux morceaux, pour chaque étape de la diversification

Commencez par des fruits et légumes finement mixés, passez ensuite à des mélanges de viandes, poissons et légumineuses, puis proposez des textures moins lisses. Ce robot cuiseur-mixeur pour bébé facilite la préparation de repas sain pour chaque étape de la diversification alimentaire.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

25

Avis

81%

recommandent ce produit

18/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Super handig

Snel een gezonde maaltijd voor baby/peuter. Alles in 1 pot, stomen en mixen, klaar! De pot is groot genoeg om 2 porties gelijktijdig te maken, één om in te vriezen of één voor de volgende dag.

Pour

handig 1 pot

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

20/11/2017

Nederland

Nederland

Wat een handig keuken gadget!

Wat een handige gadget! Mijn kleintje is best een hongerige baby en eten moet dan ook snel klaarstaan als hij trek heeft. Groente zoals een stukje vis, pompoen, aardappel, wortel en courgette (voor fruithapje: appel/peer en bij het mixen een banaan erbij) snij ik in blokjes, giet het nodige aantal cl (meestal glas water) in het waterreservoir en de blokjes in het stoomcabinetje en bijna klaar is kees. Ik kan in de tussentijd nog even met mijn baby spelen/afleiden tot het klaar is. En intussen hoef ik me ook geen zorgen te maken over mijn andere kleuter die door het huis en keuken heen rent. Geen gevaarlijke hete pannen, kokend water of vuur. Het duurt ongeveer 10 min om het te laten stomen. Zodra het klaar is met stomen gaat het apparaat vanzelf uit wat ik overigens een super veilig eigenschap vind! Het gestoomde water wordt opgevangen door de blender. Je krijgt er een handige spatel/lepel bij, die dien je te gebruiken om het eten uit de blender te halen en het stoomvergiet met het eten uit de blender te halen. Dat doe je door de spatel aan de bovenkant van t vergietje in de platte opening te steken en het eruit te steken aan de andere kant. Dan kun je het hete stoomcabinetje makkelijk eruit tillen. Vervolgens gooi je het gestoomde water uit de blender en de gestoomde groentes weer in de blender (van het apparaat zelf, dus geen gedoe meer met staafmixers, bekers en blenders!) en.... mixen maar! Binnen een kwartier versgemaakte babyvoeding en dat allemaal met maar 1 apparaat! Geen e-nummer potjes meer uit de winkel maar lekker huisgemaakt! En geen excuusjes meer voor de Papa's want die kunnen het nu ook!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

14/11/2017

Nederland

Nederland

Top product

Ideaal om gezonde babyvoeding mee te maken. In een handomdraai maak je voor meerdere keren eten. En doordat het apparaat ook makkelijk schoon te maken is, is het ook niet vervelend om hem te gebruiken

Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

Cet avis concerne le produit SCF862/02 Essentiële babyvoedingmaker

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