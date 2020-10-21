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SCF663/07
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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Quelle est la précision de la graduation sur mon biberon Philips Avent ?
Les biberons Philips Avent sont-ils adaptés au congélateur ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
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