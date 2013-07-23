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Arrêté
SCF663/07
Votre bébé commence à boire à la tasse
Conception respectant les gencives fragiles de votre bébé avec un bec souple anti-fuites
260 ml
Tétine à débit variable
Remplacez la tétine par le bec souple anti-fuites qui respecte les gencives fragiles de votre bébé
Fixez les poignées ergonomiques au biberon Philips Avent.
Transformez le biberon en remplaçant simplement la tétine par le bec souple anti-fuites
3.0
sur 5
1
Avis
liz92
23/07/2013
España
porque mi tetina escurre
que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?
Cet avis concerne le produit SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit
Cet avis concerne le produit SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.