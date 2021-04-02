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Arrêté
SCF655/27
2 pièces
Débit variable
3 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
2.8
sur 5
78
Avis
Lolomada
02/04/2021
France
Parfait
Mon fils n'accepte de boire qu'avec ces tetine natural, elle sony tres bien et s'associent a des biberons en verre ! Seul regret difficile de les trouver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF655/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
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bubulle
15/09/2014
France
tétines parfaites
La gamme natural de Philipps à été immédiatement adopté par notre garçon dès ces 3 mois. Petit plus : ces tétines sont indispensables lorsque l'on met des petites céréales en poudre ou de la purée dans le biberon de lait de bébé. Grâce au système de fente la tétine ne se bouche pas et bébé ne s'impatiente plus! 3 vitesses symbolisées par des traits : "I", "II" et "III" permettent de bien contrôler le débit. Il suffit de tourner le biberon pour ajuster la vitesse, encore faut il y penser en pleine nuit.
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Pjess
15/09/2014
France
tétines parfaites
La gamme natural de Philipps à été immédiatement adopté par notre garçon dès ces 3 mois. Petit plus : ces tétines sont indispensables lorsque l'on met des petites céréales en poudre ou de la purée dans le biberon de lait de bébé. Grâce au système de fente la tétine ne se bouche pas et bébé ne s'impatiente plus! 3 vitesses symbolisées par des traits : "I", "II" et "III" permettent de bien contrôler le débit. Il suffit de tourner le biberon pour ajuster la vitesse, encore faut il y penser en pleine nuit.
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011