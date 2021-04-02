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  • Le biberon naturel comme le sein maternel
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Arrêté

Philips AventTétine Natural

SCF655/27

2.8
| (78) Avis
Le biberon naturel comme le sein maternel
Avec la tétine à débit variable Natural Philips Avent, vous pouvez changer de débit en tournant simplement le biberon. Les alvéoles de confort uniques de la tétine Natural permettent au bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein et biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Le biberon naturel comme le sein maternel

  • 2 pièces

  • Débit variable

  • 3 mois et +

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Alvéoles uniques, pour une tétine douce et souple qui ne s'écrase pas

Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Système anti-coliques perfectionné avec double valve innovante

Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 5

78

Avis

02/04/2021

France

France

Parfait

Mon fils n'accepte de boire qu'avec ces tetine natural, elle sony tres bien et s'associent a des biberons en verre ! Seul regret difficile de les trouver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF655/27 Tétine Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF655/27 Tétine Natural

15/09/2014

France

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tétines parfaites

La gamme natural de Philipps à été immédiatement adopté par notre garçon dès ces 3 mois. Petit plus : ces tétines sont indispensables lorsque l'on met des petites céréales en poudre ou de la purée dans le biberon de lait de bébé. Grâce au système de fente la tétine ne se bouche pas et bébé ne s'impatiente plus! 3 vitesses symbolisées par des traits : "I", "II" et "III" permettent de bien contrôler le débit. Il suffit de tourner le biberon pour ajuster la vitesse, encore faut il y penser en pleine nuit.

Oui, je recommande ce produit

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15/09/2014

France

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tétines parfaites

La gamme natural de Philipps à été immédiatement adopté par notre garçon dès ces 3 mois. Petit plus : ces tétines sont indispensables lorsque l'on met des petites céréales en poudre ou de la purée dans le biberon de lait de bébé. Grâce au système de fente la tétine ne se bouche pas et bébé ne s'impatiente plus! 3 vitesses symbolisées par des traits : "I", "II" et "III" permettent de bien contrôler le débit. Il suffit de tourner le biberon pour ajuster la vitesse, encore faut il y penser en pleine nuit.

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