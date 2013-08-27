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Arrêté
SCF654/27
2 pièces
Débit rapide
6 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
2.9
sur 5
31
Avis
Haomai
27/08/2013
France
Notre fils ne veut que celle-ci
Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF654/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
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a2sanga
27/08/2013
France
Notre fils ne veut que celle-ci
Nous avons tester différentes tétines et notre fils ne semble pas réussir a boire correctement ou la tient correctement en bouche alors que celle-ci lui convient parfaitement. On lutte moins et maintenant il devient même foufou quand on lui montre le biberon avec ces tétines.
Oui, je recommande ce produit
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Glazaro
07/04/2017
España
Acheteur vérifié
A mi niña le b gusta mucho
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF656/27 Tetina Natural
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011