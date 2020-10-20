Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Biberons et tétines
Toutes les séries
Philips Avent Airflex Biberon Classic
Arrêté
Assistance
SCF640/17
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Guide de mise en route - English (US)
Tout (8)
Pièces et accessoires (1)
Performance (1)
Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
La présence de bulles d'air dans le biberon pendant l'utilisation est-elle normale ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Quelle est la précision de la graduation sur mon biberon Philips Avent ?
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider