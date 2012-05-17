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  • Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
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Arrêté

Philips Avent AirflexBiberon Classic

SCF640/17

4.3
| (16) Avis | 85% recommandent ce produit
Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé
Le biberon Philips Avent Airflex utilise la tétine Avent Airflex unique en son genre, qui garantit une tétée naturelle et activée par bébé, et respecte son rythme de succion. La tétine Airflex facilite la transition entre l'allaitement au sein et le biberon.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Pour une tétée naturelle, activée et maîtrisée par bébé

  • 1 biberon

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Facilite l'alternance sein/biberon

Facilite l'alternance sein/biberon

La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Valve anti-coliques intégrée

Valve anti-coliques intégrée

Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Cliniquement prouvé : atténue le risque de coliques

Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)

Spécificités Techniques

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4.3

sur 5

16

Avis

85%

recommandent ce produit

2

17/05/2012

España

España

Biberones Avent

Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/17 Mamadera Classic

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!

I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

just the right size

Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new

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Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle

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