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Arrêté
1 biberon
125 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le biberon anti-coliques Avent utilise une valve anti-coliques dont l'activation suit les mouvements naturels de la tétée.
Un test clinique a démontré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés allaités au biberon Avent souffraient moins de coliques que ceux allaités au biberon traditionnel. (Détails disponibles sur www.philips.com/Avent)
4.3
sur 5
16
Avis
85%
recommandent ce produit
Anie7
17/05/2012
España
Biberones Avent
Los biberones avent que he adquirido me han sido de mucha utilidad para mi bebé ya que exactamente le evitan los colicos, son fáciles de manejar por los adultos, son duraderos. Por lo que que cuando compré el primero para probarlos depues adquiri otros ya que el producto me resulto funcional y a mi bebe le gustaron ahora no solo tengo los biberones si no un vaso probador y claro que obtendre mas productos ya que pienso que son los mejores en calidad, diseño y estan hechos con los mejore materiales seguros para los bebes yo soy admiradora de esta marca de verdad felicidades.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/17 Mamadera Classic
Oui, je recommande ce produit
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WEIGHTS
29/07/2012
United Kingdom
Easy for feeding, cleaning and doesn't leak!
I found this product a pleasure to use. Hygienic and easy to clean, comfortable for feeding baby. I was able to both breast feed and bottle feed which tells me that the teats are very natural to breast feeding. I was able to use both breast milk and formula with these bottles. Very versatile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Oui, je recommande ce produit
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Drac3240
29/07/2012
United Kingdom
just the right size
Theese bottles are great for new born babies as they are comfy to hold and are very easy to clean, my bottles are 6 months old and not like some others on the market they have no wear marks and still look bramd new
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Airflex SCF640/27 Classic baby bottle
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.