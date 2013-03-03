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Arrêté
2 pièces
Tétine à débit lent
1 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.4
sur 5
16
Avis
88%
recommandent ce produit
lolia
03/03/2013
France
la gamme à choisir les yeux fermés
Maman d'un grand garçon de 4 ans et de jumeaux, j'ai opté pour la gamme AVENT pour l'ensemble de mes enfants, aucun problème de reflux, aucun problème de digestion. Les tétines vieillissent très bien, les biberons sont très résistants et la forme ronde des biberons est tout à fait adaptée aux mains des bébés. A conseiller plutôt 2 fois qu '1 aux mamans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic
pipou
13/06/2012
France
Génial!
J'allaite au sein et je donne occasionnellement des biberons de lait maternel à mon bébé qui n'a aucun problème avec ces tétines. J'avais déjà adopté pour mon premier enfant, je récidive pour le second!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
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Zelda85
13/06/2012
France
Génial!
J'allaite au sein et je donne occasionnellement des biberons de lait maternel à mon bébé qui n'a aucun problème avec ces tétines. J'avais déjà adopté pour mon premier enfant, je récidive pour le second!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF632/27 Tétine Anti-colic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011