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Arrêté
2 pièces
Tétine à débit nouveau-né
0 mois et +
Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.
Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*
La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.
4.2
sur 5
15
Avis
80%
recommandent ce produit
Titou66
18/08/2020
France
Acheteur vérifié
Produit conforme.
Ce produit est l'original, et correspond exactement à ma recherche à un prix abordable. Merci.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF631/27 Tétine Anti-colic
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Doro973
27/07/2015
France
Excellente Tétine
Bébé a très bien accepté la tétine après l'allaitement. Aucune régurgitation, facile d'entretien, souple.
Oui, je recommande ce produit
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valmo
18/10/2011
France
Très bon produit
Cette tétine est conforme à son descriptif. Notre enfant tete aussi facilement que lors de l'allaitement, et il n'a eu aucune régurgitation. En plus, c'est une tétine très facile à nettoyer. Je le recommande sans soucis.
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques et d'irritabilité nocturne que ceux nourris avec un biberon concurrent.
Il a été prouvé que la conception de la tétine évitait son écrasement, et par conséquent l'ingestion d'air et les interruptions de tétée qui lui sont associées.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011