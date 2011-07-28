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SCF608/06
Propre où que vous soyez
Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.
260 ml
Tasse anti-fuites (12 mois et +)
Avec poignées
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 5
1
Avis
YRMA
28/07/2011
France
Cet avis concerne le produit SCF608/06 Tasse décorée fille
Cet avis concerne le produit SCF608/06 Tasse décorée fille
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.