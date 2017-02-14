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Boire est un jeu d'enfant avec les tasses pour jeunes enfants de Philips Avent. Le clapet de protection protège le bec à la perfection, même lors de vos déplacements. Qu'elle soit secouée ou jetée en l'air, la tasse ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé.
260 ml (x 2)
Bec dur, 12 mois et +
Avec poignées
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents
L'ergonomie des poignées a été pensée spécialement pour le confort des petites mains. Les poignées sont faciles à mettre en place et à retirer, ce qui permet d'utiliser les tasses avec ou sans poignées.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.