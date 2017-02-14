Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Passage facilité du biberon à la tasse
Qu'elle soit secouée, jetée en l'air ou posée sur le côté, la tasse Philips Avent ne laisse échapper aucune goutte tout en étant facile à utiliser pour bébé. Le bec doté d'une valve anti-fuites s'adapte aux biberons qui deviennent ainsi anti-fuites.
260 ml (x 2)
Tasse anti-fuites (12 mois et +)
En déplacement, le capuchon à déclic protège le bec et permet un transport sans fuites
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Bec résistant aux mordillements destiné aux enfants sachant boire à la tasse, idéal pour les premières dents
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF602/01 Pikkulasten mukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.