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SCF529/12
ultra-douce et souple
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 1
Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
2.0
sur 5
2
Avis
Suzyml
01/05/2021
France
Bof
Cette tétine pourrait être bien mais dès que mon bébé la met dans la bouche sa bave se met dans les trous et cela fait trop de bruit...du coup elle ne l’aime pas beaucoup
Contre
L’eau qui se met dans la tétine lorsqu’on la lave
Cet avis concerne le produit SCF529/12 Sucette ultra-douce
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Cocogui35
22/11/2020
France
Dangereux
Mon fils utilise cette tétine depuis l'âge de 4 mois. Il a actuellement 12 mois et ce soir il nous a fait une très grosse frayeur puisqu'il a réussi à mettre toute sa têtine dans la bouche et n'arrivait plus à l'enlever je pense que les bords mous on facilités cela. Enfin pour nous fini la ultra douce. Nous allons essayer la ultra air ou classique. Svp revoyez vraiment ça car un accident est vite arrivé et nous avons vraiment eu très peur heureusement qu'il n'a pas fait ça pendant qu'il était dans son lit.
Contre
Dangereux
Cet avis concerne le produit SCF529/12 Sucette ultra-douce
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Développée avec des professionnels de santé et des mamans
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017