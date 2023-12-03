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  • Laisse la peau de votre bébé respirer
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Philips Avent Pacifierultra air nuit

SCF376/28

4.7
| (343) Avis | 99% recommandent ce produit
Laisse la peau de votre bébé respirer
Des sucettes apaisantes et respirantes grâce aux larges aérations. Neuf parents sur dix affirment que les sucettes ultra air Philips Avent sont confortables pour leur enfant.** Et elles brillent dans le noir pour une tranquillité et un confort immédiats après l'extinction des lumières. Elles sont désormais composées à 80 % de matériaux d'origine végétale.*
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Facile à retrouver dans l'obscurité

Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Pastille phosphorescente

  • 0 % BPA (bisphénol A)

  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*

  • 6-18 mois

Les larges ouvertures permettent à la peau de bébé de respirer

Les larges ouvertures permettent à la peau de bébé de respirer

Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.7

sur 5

343

Avis

99%

recommandent ce produit

1

03/12/2023

France

France

Sucettes Ultra air

J'ai pue récemment tester les 2 sucettes Ultra air SCF376/18 Pacifier. Les sucettes ont un jolie design et des dessins très sympathique. Le plastique de la sucette est très souple et n'habite pas les gencives et la dentition de bébé. Leurs petit plus: Facile à retrouver dans le noir car elles sont phosphorescentes.

Pour

Ergonomique et phosphorécente

Contre

prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Date of Use 2023-11-03

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Date of Use 2023-11-03

25/11/2023

France

France

J’adore

L'expérience avec mon bébé est très concluante. Il a tout de suite adopté sa nouvelle sucette. Ce produit a une configuration unique qui permet à l'air de circuler autour de la bouche de mon bébé pour prévenir les irritations de la bouche. La sucette est douce et bien adaptée à la bouche de mon bébé. Je trouve que mon bébé s'endort beaucoup plus facilement depuis l'utilisation de sa nouvelle sucette. Son sommeil est plus profond. J'apprécie beaucoup que la sucette soit phosphorescente, ce qui me permet de la trouver rapidement la nuit et de me rendormir plus vite. J'apprécie beaucoup cette sucette et mon bébé aussi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Date of Use 2023-10-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Date of Use 2023-10-25

25/11/2023

France

France

Facile à retrouver dans le lit

Mon fils à tendance à perdre sa tétine dans la nuit et grâce à la lumière phosphorescente j’arrive à la retrouver sans devoir allumer une petite lumière. C’est une des seules tétine qu’il accepte de prendre son. Je ne peux que valider à 100%

Pour

La retrouver la nuit

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Date of Use 2022-10-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Date of Use 2022-10-25

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).

  2. D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).

  3. Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).

  4. Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.

  5. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.