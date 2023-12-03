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Arrêté

Philips Avent Ultra airSucette

SCF376/11

4.7
| (343) Avis | 99% recommandent ce produit
Laisse la peau de votre bébé respirer
Réconfortez votre bébé avec le confort de la circulation d'air. La sucette ultra air Philips Avent est dotée de trous extra-larges qui maintiennent la peau au sec. Elle est également dotée d'une pastille phosphorescente permettant de la repérer une fois la lumière éteinte. Différents coloris et décorations sont disponibles.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Facile à retrouver dans l'obscurité

Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Avec pastille phosphorescente

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

  • 0-6 mois

Laisse la peau de votre bébé respirer

Laisse la peau de votre bébé respirer

Les trous d'aération extra larges aèrent la peau de votre bébé pour la garder au sec tout en l'apaisant.

98 % d'acceptation de la tétine*

98 % d'acceptation de la tétine*

Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

Brille longtemps dans le noir

Brille longtemps dans le noir

La pastille phosphorescente de la sucette ultra air vous permet de la retrouver rapidement sans avoir à allumer la lumière.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

343

Avis

99%

recommandent ce produit

1

03/12/2023

France

France

Sucettes Ultra air

J'ai pue récemment tester les 2 sucettes Ultra air SCF376/18 Pacifier. Les sucettes ont un jolie design et des dessins très sympathique. Le plastique de la sucette est très souple et n'habite pas les gencives et la dentition de bébé. Leurs petit plus: Facile à retrouver dans le noir car elles sont phosphorescentes.

Pour

Ergonomique et phosphorécente

Contre

prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

25/11/2023

France

France

J’adore

L'expérience avec mon bébé est très concluante. Il a tout de suite adopté sa nouvelle sucette. Ce produit a une configuration unique qui permet à l'air de circuler autour de la bouche de mon bébé pour prévenir les irritations de la bouche. La sucette est douce et bien adaptée à la bouche de mon bébé. Je trouve que mon bébé s'endort beaucoup plus facilement depuis l'utilisation de sa nouvelle sucette. Son sommeil est plus profond. J'apprécie beaucoup que la sucette soit phosphorescente, ce qui me permet de la trouver rapidement la nuit et de me rendormir plus vite. J'apprécie beaucoup cette sucette et mon bébé aussi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

25/11/2023

France

France

Facile à retrouver dans le lit

Mon fils à tendance à perdre sa tétine dans la nuit et grâce à la lumière phosphorescente j’arrive à la retrouver sans devoir allumer une petite lumière. C’est une des seules tétine qu’il accepte de prendre son. Je ne peux que valider à 100%

Pour

La retrouver la nuit

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF376/18 Sucette

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.