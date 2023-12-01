Payez plus tard avec Klarna
Laisse la peau de votre bébé respirer
0 % BPA (bisphénol A)
Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
18 mois et + avec tétine ultra-ferme
Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.
Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Nos sucettes facilitent le positionnement naturel de la langue, ce qui est essentiel au bon développement de la parole à mesure que votre bébé grandit. Ultra-fermes, elles contribuent à réconforter bébé pendant les poussées dentaires. Notre tétine en silicone texturée est conçue pour reproduire la sensation donnée par le sein des mamans.
4.7
sur 5
308
Avis
97%
recommandent ce produit
Shermi
01/12/2023
France
Partie de promotion
Excellent produit
Produit immédiatement accepté par bébé qui ne le quitte plus. Aucune irritation suite a une utilisation longue durée. Trés facile a nettoyer et robuste.
Pour
Solide, facile à nettoyer, aérée,
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Date of Use 2023-11-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Date of Use 2023-11-01
Elimax59
24/11/2023
France
Partie de promotion
Tétine idéale pour nos p'tit loulou
Des tétines au design très charmant avec sa boîte idéal pour bien conserver les tétines quand bébé en a pas besoin. Une prise en main sans difficulté par bébé direct adopter Produits conforme aux exigences d'un bébé mais aussi d'une maman soucieuse pour son enfants. L'aération permet a bébé de ne plus avoir de rougeur autour de la bouche je valide a 100%
Pour
Aération de la peau . prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Date of Use 2023-10-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Date of Use 2023-10-24
jade591
24/11/2023
France
Partie de promotion
Superbe tétine ultra air
J'ai pu tester la tétine ultra air Philips et la trouve excellente. Elle laisse respirer la peau du bébé. Grâce à l'étui, on peut la prendre partout et même en voyage. Je recommande à 100% ce produit. Je n'ai pas de choses négatives pour cette sucette.
Pour
Pratique
Contre
pas d'inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Date of Use 2023-10-24
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ultra air SCF349/18 Sucette
Date of Use 2023-10-24
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).
D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.