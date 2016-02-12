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Préparez-vous à l'allaitement
Une trousse clé en main Philips Avent pour commencer l'allaitement sereinement.
Accessoires d'allaitement
Vous maintient au sec et préserve votre confort toute la journée.
Spécialement conçus pour une absorption optimale et un confort tout au long de la nuit.
Coussinets à utiliser chauds pour stimuler la montée de lait, froids pour apaiser les seins engorgés ou douloureux. Fournis avec des housses ultra-douces pour plus de confort.
5.0
sur 5
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Zsanett
12/02/2016
Österreich
Acheteur vérifié
Tolles Produkt
Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF257/00 Brustpflege Starter-Set
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.