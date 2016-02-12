ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de face du produit
  • Photo à impact émotionnel
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de face du produit
  • Photo à impact émotionnel

Arrêté

Philips AventTrousse d'allaitement

SCF257/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Préparez-vous à l'allaitement

Une trousse clé en main Philips Avent pour commencer l'allaitement sereinement.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Trousse d'allaitement Avent

Préparez-vous à l'allaitement

  • Accessoires d'allaitement

12 coussinets d'allaitement jetables de jour

12 coussinets d'allaitement jetables de jour

Vous maintient au sec et préserve votre confort toute la journée.

6 coussinets d'allaitement jetables de nuit

Spécialement conçus pour une absorption optimale et un confort tout au long de la nuit.

2 coussinets apaisants et stimulants 2 en 1

Coussinets à utiliser chauds pour stimuler la montée de lait, froids pour apaiser les seins engorgés ou douloureux. Fournis avec des housses ultra-douces pour plus de confort.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

12/02/2016

Österreich

Österreich

Acheteur vérifié

Tolles Produkt

Ich bin sehr zufriden mit alle Philips Avent Produkte, was ich bis jetzt bestellt habe. Philips macht stillen viel bequemer für mich. Dieser Produkt kann ich nur weiter emphelen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF257/00 Brustpflege Starter-Set

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 