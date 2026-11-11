ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 45 jours

Tire-laits et soin

Inscrivez-vous dès maintenant

Accès anticipé à nos soldes Black Friday

07

d

Jours

09

h

Heures

:

18

m

Minutes

:

18

s

Secondes

Kit d'allaitement (1)

En stock chez Philips (1)

1 - 1 sur 1 résultats
Trier:

En stock chez Philips (1)

Kit d'allaitement

En stock chez Philips

  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump
  • Avent Single Electric breast pump

Avent Single Electric breast pump
Coffret cadeau

SCD340/31
  • Coffret pour tirer, conserver et donner le lait
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.