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Arrêté
20 coussinets de nuit
Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont plus larges et plus épais afin de mieux absorber. Une double bande adhésive maintient le coussinet en place.
Conçu pour une protection parfaite en position allongée.
Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont dotés de plusieurs couches ultra-absorbantes.
4.8
sur 5
22
Avis
100%
recommandent ce produit
Ancolies
24/08/2012
France
Ce produit est génial!!
Avant d'utiliser ce produit, toutes les nuits je devai changer de coussinets et mes habits étaient toujours mouillés ! c'était très désagréable..... Depuis que j'utilise ces coussinets de nuit, plus besoin de se changer l, je suis au sec et ç est vraiment agréable!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF253/20 Coussinets d'allaitement jetables
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF253/20 Coussinets d'allaitement jetables
elenikita80
29/08/2016
Italia
ottima qualità
Ottima qualità comode sottilissime e funzionali al massimo! Invisibili sotto l'abbigliamento !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF253/20 Coppette assorbilatte monouso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF253/20 Coppette assorbilatte monouso
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Cet avis concerne le produit SCF253/20 Disposable breast pads
Cet avis concerne le produit SCF253/20 Disposable breast pads
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.