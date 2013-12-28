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Arrêté
SCF246/00
6 mois et +
Le bec souple respecte les gencives.
Utilisation et nettoyage faciles
Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.
2.3
sur 5
7
Avis
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Oui, je recommande ce produit
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Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF246/11 Becs souples
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Cet avis concerne le produit SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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