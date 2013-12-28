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  • Becs souples
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Arrêté

Philips AventBecs souples

SCF246/00

2.3
| (7) Avis
Becs souples
Les becs souples Philips Avent SCF246/11 sont conçus pour les gencives sensibles et sont parfaits pour le passage du sein ou du biberon à la tasse. La valve anti-fuites, facile à nettoyer, est idéale pour boire proprement.
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Bec facilitant la transition du biberon à la tasse

Becs souples

  • 6 mois et +

Respecte les gencives

Le bec souple respecte les gencives.

Valve anti-fuites brevetée

Utilisation et nettoyage faciles

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.3

sur 5

7

Avis

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF246/11 Becs souples

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Cet avis concerne le produit SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

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