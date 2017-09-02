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Arrêté
SCF251/00
Natural
150 ml
4 mois et plus
Tétine 3 trous à débit moyen
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
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4.3
sur 5
4
Avis
alou
02/09/2017
France
Acheteur vérifié
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF251/00 Biberon évolutif
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF251/00 Biberon évolutif
MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set
Cet avis concerne le produit SCF251/00 Trink-Lern-Set
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.