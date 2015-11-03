Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
3 mois et +
Pour incisives, canines et molaires
Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé
4.5
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
getget
24/09/2015
France
Acheteur vérifié
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.