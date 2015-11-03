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  • Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires
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Arrêté

Philips AventAnneau de dentition éléphant

SCF199/00

4.5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires
L'anneau de dentition Philips Avent est conçu pour aider à apaiser les douleurs dues aux poussées dentaires. Vous pouvez le refroidir en le plaçant au réfrigérateur afin de renforcer son action apaisante sur les gencives de votre bébé.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Atteint les dents de devant, du milieu et du fond

Aide à apaiser les gencives de bébé lors des poussées dentaires

  • 3 mois et +

  • Pour incisives, canines et molaires

Apaise et masse les gencives douloureuses

Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé

Ultra-léger pour faciliter une prise en main facile par bébé

À réfrigérer pour soulager encore plus

Spécificités Techniques

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4.5

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Acheteur vérifié

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

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