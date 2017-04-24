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Accessoires pour biberons
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.
Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.
Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.
4.4
sur 5
48
Avis
91%
recommandent ce produit
Lussailles67
24/04/2017
France
Un super nettoyeur de biberon
J'ai beaucoup aimé ce goupillon, il va bien au fond des biberons... Le seul bémol pour moi c'est le coté tétine... qui sans poils est un peu moins pratique mais, qui par contre est super hygiénique du coup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage
Vanessa
27/07/2015
France
Produit Parfait
Goupillon résistant et s'emporte partout. La petite brosse est très pratique pour nettoyer l'embout des tétines qui n'est pas toujours très accessible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine
PledesmA
26/04/2016
España
Muy util
Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.