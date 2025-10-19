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Ultra-douce pour les peaux sensibles
Notre collerette souple prend soin des peaux sensibles. 9 parents sur 10 affirment que leur bébé ne présente plus d'irritations cutanées depuis l'adoption de la sucette ultra-douce.** L'apaisement est toujours à portée de main, peu importe qui prend soin de bébé. Désormais composée à 80 % de matériaux d'origine végétale.*
Pour les peaux sensibles
0 % BPA (bisphénol A)
Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
0-6 mois
La peau délicate de bébé mérite une attention particulière. La technologie de la collerette souple épouse les formes de son visage pour limiter les marques et les irritations**. Notre collerette arrondie réduit la pression sur les joues de bébé, pour un contact plus doux.
Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.
4.7
sur 5
733
Avis
99%
recommandent ce produit
Lolo02
19/10/2025
France
Partie de promotion
Tétine
Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Date of Use 2024-09-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Date of Use 2024-09-19
Bibou1070
18/10/2025
France
Partie de promotion
Super tétine
Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.
Pour
Doux, hygiénique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Date of Use 2024-09-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Date of Use 2024-09-18
Manou19
14/10/2025
France
Partie de promotion
Tétines douces et agréables
Coup de coeur pour ces tétines douces, légères et de petite taille. La forme bien pensée des tétines épouse bien les traits du visage de mon bébé ce qui évite irritations et rougeurs autour de la bouche. La boîte de stérilisation est également très pratique. Je recommande ces tétines de très bonne qualité et qui sont en plus très mignonnes.
Pour
Douceur, qui respecte la peau de bébé
Contre
Pas assez de choix de coloris
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Date of Use 2025-09-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Date of Use 2025-09-14
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).
87 % des parents interrogés en 2023 (n=201) ont affirmé que leur bébé n'avait pas développé d'irritation cutanée après l'utilisation de la sucette Philips Avent ultra-douce (2023, n=201).
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.