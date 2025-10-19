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  • Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
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Philips Avent ultra softSucette

SCF091/31

4.7
| (733) Avis | 99% recommandent ce produit
Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Pour une peau moins marquée et irritée

Notre sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé

  • Ultra-douce et souple

  • Orthodontique et sans BPA

  • Lot de 2

  • 0-6 mois

Collerette douce et souple

Collerette douce et souple

Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.

98 % d'acceptation de la tétine*

98 % d'acceptation de la tétine*

Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.

Collerette arrondie

Collerette arrondie

La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.7

sur 5

733

Avis

99%

recommandent ce produit

19/10/2025

France

France

Tétine

Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

18/10/2025

France

France

Super tétine

Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.

Pour

Doux, hygiénique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

14/10/2025

France

France

Tétines douces et agréables

Coup de coeur pour ces tétines douces, légères et de petite taille. La forme bien pensée des tétines épouse bien les traits du visage de mon bébé ce qui évite irritations et rougeurs autour de la bouche. La boîte de stérilisation est également très pratique. Je recommande ces tétines de très bonne qualité et qui sont en plus très mignonnes.

Pour

Douceur, qui respecte la peau de bébé

Contre

Pas assez de choix de coloris

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.

  2. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.