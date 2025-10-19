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ultra-douce et souple
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
0-6 mois
Parce que la peau de bébé nécessite plus d’attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les lignes naturelles de son visage. Ses joues seront moins marquées et irritées.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos tétines en silicone texturées. En moyenne, 98 % d’entre eux ont déclaré que leur enfant avait accepté les sucettes ultra-douces et ultra air Philips Avent.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression sur les joues de bébé pour une plus grande douceur de la peau.
4.7
sur 5
733
Avis
99%
recommandent ce produit
Lolo02
19/10/2025
France
Partie de promotion
Tétine
Le visuel et beau la tétine et dur bebe la prend bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Bibou1070
18/10/2025
France
Partie de promotion
Super tétine
Les tétines sont douces et s’adapte parfaitement à la bouche de bébé. Elles n’irrite pas du tout le contour de la bouche. L’étui livré avec permet de ranger et de stériliser la tétine. C’est génial. Mon bébé l’accepte sans problème. J’en suis ravie.
Pour
Doux, hygiénique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Manou19
14/10/2025
France
Partie de promotion
Tétines douces et agréables
Coup de coeur pour ces tétines douces, légères et de petite taille. La forme bien pensée des tétines épouse bien les traits du visage de mon bébé ce qui évite irritations et rougeurs autour de la bouche. La boîte de stérilisation est également très pratique. Je recommande ces tétines de très bonne qualité et qui sont en plus très mignonnes.
Pour
Douceur, qui respecte la peau de bébé
Contre
Pas assez de choix de coloris
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Pacifier SCF091/41 ultra-douce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douces.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.
85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017