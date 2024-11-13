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Conçue pour les nouveau-nés
Orthodontique et sans BPA
Lot de 2
0-2 mois
Notre sucette nouveau-né a été pensée pour s'adapter aux bouches et visages des tout-petits. Avec sa conception légère et sans anneau, c'est une première sucette idéale qui convient aux bébés jusqu'à 6 mois. La forme et la taille de la tétine aident votre bébé à passer facilement aux gammes de sucettes ultra air et ultra-douce Philips Avent, afin de répondre à ses besoins naturels de tétée.
Nous avons demandé à des parents comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre eux ont déclaré que leurs bébés avaient accepté la sucette Ultra Philips Avent.
Nos téterelles orthodontiques ultra douces et symétriques sont conçues pour permettre un développement bucco-dentaire naturel.
4.7
sur 5
434
Avis
98%
recommandent ce produit
Ant89
13/11/2024
France
Partie de promotion
Très bonne sucette, bébé est apaisé et moi aussi !
J’utilise cette sucette depuis 1,5 mois, et c'est devenu un vrai indispensable pour mon bébé. Dès les premières utilisations, j’ai remarqué que sa forme est bien pensée pour s’adapter à la bouche de bébé, sans laisser de marques ou causer d’irritations. Mon enfant l’a adopté rapidement, et je sens qu’il est apaisé, ce qui est rassurant pour moi aussi ! Le design est simple mais très pratique. Je l’apprécie d'autant plus qu’il se nettoie facilement et résiste bien au lave-vaisselle, un vrai gain de temps quand on jongle avec les tâches quotidiennes.
Pour
Apaisant, ergonomique, facilement lavable
Contre
aucun identifié
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start
mimsss2
22/10/2024
France
Partie de promotion
Cette sucette est bien pensée
Notre bébé a 2 mois et nous cherchions une sucette qui soit adaptée a la forme de sa bouche .Cette sucette est petite ,sans anneau pour ne pas y coincer ses petits doigts ,et petit plus elle est phosphorescente . Un seul bémol,elle est juste un peu trop rigide .
Pour
une forme parfaitement adaptée aux nourissons,elle est luminescente,pas d anneau
Contre
un peu trop rigide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start
Jude18
22/10/2024
France
Partie de promotion
Très bonne tétine
Ma fille s'est bien accommodée a la tétine, elle s'endort facilement. Elle n'est pas trop grosse donc elle va bien pour les petites bouches des bébés.
Pour
Bonne accommodation, s'adapte bien a la morphologie de bébé
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soother SCF075/04 ultra start
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation