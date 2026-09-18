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Précision supérieure*, confort personnalisé
Découvrez le rasoir le plus intelligent au monde, alimenté par l'IA, le rasoir série 9000 de Philips. Il coupe les poils au niveau de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ fournit des indications de pression en temps réel afin de protéger votre peau.
Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual SteelPrecision
Capteur Pressure Guard
Têtes flexibles 360-D
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.
Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.
4.4
sur 5
2418
Avis
87%
recommandent ce produit
TOUTOU46
18/09/2026
France
Acheteur vérifié
Un super rasoir
Excellent produit qui donne toute satisfaction et offre un rasage impeccable
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-08-09
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-08-09
JMC13
23/08/2026
France
Acheteur vérifié
Efficace
Rase très bien, sans irritation. Nettoyage facile. Informations sur sur les rasages interessants
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-12
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-12
Patou88
20/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent rasoir
J’aime beaucoup ce rasoir qui rase très bien et tout en douceur. En plus agréable à tenir et un beau look
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-15
Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-06-15
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle Philips série 9000 précédent
Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours
Par rapport aux matériaux sans revêtement
Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.