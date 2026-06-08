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  • Un rasage de près confortable, même sur peau sensible
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  • Un rasage de près confortable, même sur peau sensible
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Shaver 3000 SeriesRasoir électrique 100 % étanche

S3342/13

4.2
| (2047) Avis | 82% recommandent ce produit
Un rasage de près confortable, même sur peau sensible
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry Electric Shaver gives you a comfortable, clean shave, even on sensitive skin. 5D Pivot & Flex Heads, 27 self-sharpening PowerCut Blades, and wet and dry use ensure excellent, reliable results every time.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Avec la technologie SkinProtect

Un rasage de près confortable, même sur peau sensible

  • Têtes 5D Pivot & Flex

  • Lames PowerCut

  • Système de rasage antirouille

  • Rasage sur peau humide ou sèche

Les têtes 5D Pivot & Flex s’adaptent à tous les angles et à toutes les courbes

Les têtes 5D Pivot & Flex s’adaptent à tous les angles et à toutes les courbes

Flexible, la tête pivote dans cinq directions et suit ainsi toutes les courbes de votre visage, coupant juste au-dessus du niveau de la peau pour un rasage net et confortable, même sur les peaux sensibles.

Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Convient au rasage du crâne

Convient au rasage du crâne

Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.

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4.2

sur 5

2047

Avis

82%

recommandent ce produit

08/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

bon produit . La durée de la batterie est bonne , il n'y a pas de chargeur c'est le seul défaut du rasoir.

Pour

Bon rasage , bon résultat.

Contre

il manque le chargeur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-01

20/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Lames

Parce que ma commande de lame pour rasoir a été reçu dans les delais.

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche

20/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

ce probuit est parfait pour moi

coupe tres bien ,bonne tenue en main, tres beau desing !

Pour

coupe tres bien bonne prise en main ,beau desing

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 