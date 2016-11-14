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Arrêté

Unité de rasage

RQ11/40

3.7

| (73) Avis

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Système SkinGlide anti-frottement pour plus de douceur et moins d'irritations

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La surface anti-frottement du système SkinGlide glisse en douceur sur votre peau, pour un rasage au plus près.

Système 100 % étanche Aquatec pour un rasage confortable à sec ou rafraîchissant sur peau humide

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Le système étanche Aquatec du rasoir électrique vous permet de vous raser tout en douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur peau humide pour encore plus de confort.

Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

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Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

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3.7

sur 5

73

Avis

14/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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14/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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15/03/2013

France

France

Super

rien à dire, c'est un produit de qualité. Depuis que je me sers d'un rasoir électrique je ne n'ai acheté que des PHILIPS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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