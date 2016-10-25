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Arrêté

SmartClickaccessoire tondeuse barbe

RQ111/50

2.1

| (197) Avis

Mettez votre style en valeur...

L'accessoire barbe clipsable complète votre rasoir électrique Philips SensoTouch ou Arcitec, afin de créer le style de votre choix.

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  • Accessoire SmartClick

  • 5 réglages de hauteur de coupe

Sabot barbe et moustache avec 5 hauteurs de coupe

Sabot barbe et moustache avec 5 hauteurs de coupe

Le sabot barbe et moustache vous permet d'entretenir une barbe régulière jusqu'à 5 mm.

Se clipse et se déclipse facilement

Se clipse et se déclipse facilement

Changez votre rasoir en tondeuse en 2 étapes faciles. 1. Soulevez la tête de rasage du rasoir. 2. Clipsez l'accessoire barbe.

Tondeuse de précision pour un style personnalisé

Tondeuse de précision pour un style personnalisé

Retirez simplement le sabot pour utiliser la tondeuse de précision avec une hauteur de coupe de 0,5 mm.

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2.1

sur 5

197

Avis

25/10/2016

France

France

Acheteur vérifié

parfait

apres avoir reçu un rasoir aquatouch, la tondeuse smartclick est exactement ce qu'il me fallait, 5 tailles de sabot, facile à appliquer, à utiliser, se lave facilement, prix convenable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

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09/06/2016

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Conforme à la description. Simple d'utilisation, fonction bien. Livraison rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartClick RQ111/50 accessoire tondeuse barbe

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14/03/2013

France

France

Excellent produit, hyper pratique

Symple d'utilisation, hyper pratique (on a plus besoin de 2 appareils avec soi pour le rasage et pour la barbe), design sympa. Petit bémol, il faudra prévoir une housse dans laquelle puissent loger le rasoir + l'embout coupe barbe.

Oui, je recommande ce produit

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