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Arrêté
RQ111/50
Mettez votre style en valeur...
L'accessoire barbe clipsable complète votre rasoir électrique Philips SensoTouch ou Arcitec, afin de créer le style de votre choix.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S5420/06R1
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
Accessoire SmartClick
5 réglages de hauteur de coupe
Le sabot barbe et moustache vous permet d'entretenir une barbe régulière jusqu'à 5 mm.
Changez votre rasoir en tondeuse en 2 étapes faciles. 1. Soulevez la tête de rasage du rasoir. 2. Clipsez l'accessoire barbe.
Retirez simplement le sabot pour utiliser la tondeuse de précision avec une hauteur de coupe de 0,5 mm.
2.1
sur 5
197
Avis
Jojo83500
25/10/2016
France
Acheteur vérifié
parfait
apres avoir reçu un rasoir aquatouch, la tondeuse smartclick est exactement ce qu'il me fallait, 5 tailles de sabot, facile à appliquer, à utiliser, se lave facilement, prix convenable
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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roro1313
09/06/2016
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Conforme à la description. Simple d'utilisation, fonction bien. Livraison rapide
Oui, je recommande ce produit
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gabidospi
14/03/2013
France
Excellent produit, hyper pratique
Symple d'utilisation, hyper pratique (on a plus besoin de 2 appareils avec soi pour le rasage et pour la barbe), design sympa. Petit bémol, il faudra prévoir une housse dans laquelle puissent loger le rasoir + l'embout coupe barbe.
Oui, je recommande ce produit
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