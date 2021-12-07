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  • Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
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Arrêté

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Avis | 87% recommandent ce produit

2 Récompenses

Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d’utiliser différents appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins**.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

  • Tondre, définir et raser

  • Pour poils de toute longueur

  • Peigne de précision à 14 longueurs

  • Rechargeable, peau sèche ou humide

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.

Taillez

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-961262

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

1414

Avis

87%

recommandent ce produit

07/12/2021

France

France

Le Rasoir Parfait !

Je suis très heureux du Rasoir One Blade Pro, il m'a réconcilié avec ma barbe.Il permet de raser avec précision et d'une facilité déconcertante. rasage très doux et efficace même pour moi qui a une peau très sensible et réactive. Je recommande !

Pour

Doux, Rasage sous l'eau, Batterie longue.

Contre

zero

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/60 Visage

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/60 Visage

16/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

ce produit est excellent

très bonne utilisation, léger, pratique, maniable et assure une bonne taille

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/64 Visage

Oui, je recommande ce produit

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14/10/2021

France

France

Acheteur vérifié

tres bien

bon produit pratique maniable bonne autonomie de la batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6510/20 OneBlade Pro

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP6510/20 OneBlade Pro

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.

  2. Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx