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Mon OneBlade 360 Connected ne s'appaire pas à mon téléphone.
Mon Philips OneBlade ne rase pas d'aussi près que je l'espérais
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Je ne trouve pas l'adaptateur/le chargeur USB pour mon produit Philips
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