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Tailler, styliser, raser
Lame 360
Sabot réglable 5 en 1
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
4.3
sur 5
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
Patoche 1364
15/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top
Super rasoir j’avais déjà un ancien modèle celui est encore mieux
Pour
Ergonomique
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage
Date of Use 2026-06-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/14 Visage
Date of Use 2026-06-03
Ricou BENNE Éric
06/07/2026
France
Acheteur vérifié
super produit très content de ce rasoir les larmes sont très résistantes et très taillantes pendant 3 mois
Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange
Date of Use 2020-12-31
Cet avis concerne le produit OneBlade QP440/50 Lame 360 de rechange
Date of Use 2020-12-31
Suiram48
13/06/2026
France
Acheteur vérifié
Foncez ! Excellent travail sur peau délicate.
Je recommande vivement ce rasoir, car, il est non agressif lors de son passage sur la peau. Il fait bien son travail, avec une coupe impeccable.
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage
Date of Use 2026-06-03
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 connecté QP4530/30 Visage
Date of Use 2026-06-03
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent QP210
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.