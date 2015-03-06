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Arrêté

Multigroom series 3000Kit tondeuse multistyles

QG3150/30

3.7

| (26) Avis

Visibilité supérieure, précision maximale

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.

Voir tous les avantages
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7 accessoires pour un choix infini de looks

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Une série d'accessoires pour vous permettre d'entretenir votre coiffure et/ou votre barbe pour créer le look dont vous rêvez.

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

Technologie MicroBlade pour une précision inégalée

D'une précision inégalée, la technologie MicroBlade révolutionnaire vous permet de créer exactement le look désiré.

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Plus précis que le titane* : lames en acier trempé très résistantes

Les lames en acier trempé inoxydable auto-affûtées sont plus précises que le titane*.

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3.7

sur 5

26

Avis

06/03/2015

France

France

bon rapport qualité prix

Multi tache réponds a toute les attentes ;) je recommande ce produis qui est simple d'utilisation et pratique avec une excellente autonomie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

14/09/2012

France

France

très bon produit

Très facile d'utilisation , très pratique , peu encombrant . Note : ++++

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Oui, je recommande ce produit

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14/09/2012

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

Très facile d'utilisation , très pratique , peu encombrant . Note : ++++

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit tondeuse multistyles

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