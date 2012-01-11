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Kit tondeuse multistyles 4 en 1
Cette tondeuse multistyles professionnelle Philips avec tondeuse visage, barbe, nez et oreilles est l'outil idéal pour créer des styles pour toutes les occasions.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
4 en 1
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Les lames révolutionnaires, dentelées et auto-affûtées, permettent une coupe précise et uniforme.
Sélectionnez et verrouillez la hauteur de coupe souhaitée parmi un large choix.
4.9
sur 5
7
Avis
100%
recommandent ce produit
HENRI55
11/01/2012
Italia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Kit professionale
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Kit professionale
Taktsig
23/06/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν!
Το έχω από το 2008. Είχα αγοράσει και ένα δεύτερο, δώρο για τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αξιοπιστία του, πέραν του ότι είναι πολύ πρακτικό. Κάποια στιγμή μετά από λίγα χρόνια, άλλαξα την μπαταρία του με μεγαλύτερης σε mA χωρητικότητας (θέλει κάποιες βασικές γνώσεις το εγχείρημα). Το μόνο που πρέπει κανείς να προσέχει, είναι το εξάρτημα ρύθμισης πάχους κοπής, το οποίο θέλει καλή μεταχείριση στο βάλε-βγάλε και καθαρισμό του προκειμένου να μην σπάσουν τα "χτενάκια" οδηγοί.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2020-06-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2020-06-23
morganfan
19/11/2020
Ελλάδα
Εξαιρετικο προιον το εχω 10 χρονια
η αντοχη και η αξιοπιστια απεδειχθειο. 10 χρονια και συνεχιζω
Pour
αντοχη
Contre
μικρη μπαταρια μεγαλη διαρκεια φορτισης
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2018-11-18
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 QG3020/10 Σετ περιποίησης
Date d'utilisation 2018-11-18