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Arrêté
Élément de coupe pivotant à 180°
Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.
Ce produit est conçu pour une prise en main facile, simplifiant sa manipulation et permettant un contrôle total de la coupe
La batterie extra-puissante permet de couper les poils et les cheveux les plus épais
4.2
sur 5
90
Avis
85%
recommandent ce produit
hb132
13/02/2016
France
meilleur que les nouvelles series
ce produit est robuste et est toujours opérationnel alors que j'ai acheté d'autres model plus recent qui ont déjà rendu l'âme!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5170/60 do it yourself hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5170/60 do it yourself hair clipper
smercier49
19/10/2011
France
Bon produit, simple d'utilisation
Ce produit correspond complètement à mes attentes. Il manque juste une housse de transport.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper
René147
09/10/2011
France
Simple et Efficace.
Excellente ergonomie. Facile d'utilisation grâce à la tête orientable. Enfin, les éléments se démontent simplement pour un nettoyage optimal.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper