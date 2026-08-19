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Shaver series 5000 PowerTouch Rasoir électrique à sec
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Manuel d’utilisation
Tout (4)
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
ShaversBrosse nettoyante
Mon Philips Jet Clean ne nettoie pas mon rasoir Philips