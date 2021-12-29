Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Têtes pivotantes TripleTrack
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Stand de charge et housse de rangement
Avec leurs 3 anneaux, les têtes TripleTrack offrent 50 % de surface de rasage en plus. Les fentes et trous DualPrecision vous permettent de raser poils longs et courts sans peine.
Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
4.1
sur 5
433
Avis
87%
recommandent ce produit
Vincentini208
29/12/2021
France
Super rasoir
Grâce au site Homme Privé, j'ai pu retrouver ce modèle que je recherche depuis quelques mois pour remplacer mon ancien rasoir dont la batterie est HS !
Pour
Très bon résultat
Contre
N'est plus disponible en magasin
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
titou15
13/01/2016
France
excellent pour ma barbe
c'est le premier rasoir électrique qui me rase aussi bien que le rasoir mécanique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoir électrique à sec
Giorgio1
24/04/2013
France
Joli, agréable d'utilisation, très efficace et silencieux
Rasoir silenciencieux et rasant de très près. Permets d'effectuer beaucoup de rasages avant recharge. Facile à nettoyer, faible encombrement, très silencieux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver