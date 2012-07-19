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Arrêté
DualPrecision
Le rasoir PowerTouch Plus met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté de lames DualPrecision qui assurent un rasage plus net, le PowerTouch Plus vous assurera une efficacité de tous les instants.
Têtes flexibles DualPrecision
Autonomie de 50 min après 1 h de charge
Tondeuse escamotable
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
Les têtes flexibles restent en permanence en contact étroit avec votre peau alors que la partie pivotante ajoute une plus grande liberté de mouvement – pour un rasage rapide, de près et tout en confort.
La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
4.2
sur 5
103
Avis
88%
recommandent ce produit
bmett
19/07/2012
France
Bon rapport qualité prix
Rasoir qui donne satisfaction, il manque un support pour le poser sur un plan.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoir électrique à sec
Lilit
29/02/2016
België
Acheteur vérifié
Excellent rapport qualité-prix
Très bon appareil, coupant bien et facile à utiliser et à entretenir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Kin01
30/07/2013
België
Je suis habitué aux rasoirs Philips. Efficacité améliorée
Excellente qualité égale à lui même, tout en améliorant l'efficacité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec