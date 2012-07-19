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Arrêté

Shaver series 5000 PowerTouchRasoir électrique pour peau sèche

PT870/14

4.2

| (103) Avis | 88% recommandent ce produit

DualPrecision

Le rasoir PowerTouch Plus met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté de lames DualPrecision qui assurent un rasage plus net, le PowerTouch Plus vous assurera une efficacité de tous les instants.

Voir tous les avantages

Saisit plus de poils

DualPrecision

  • Têtes flexibles DualPrecision

  • Autonomie de 50 min après 1 h de charge

  • Tondeuse escamotable

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

Les têtes pivotantes et flexibles épousent toutes les courbes pour plus de confort

Les têtes pivotantes et flexibles épousent toutes les courbes pour plus de confort

Les têtes flexibles restent en permanence en contact étroit avec votre peau alors que la partie pivotante ajoute une plus grande liberté de mouvement – pour un rasage rapide, de près et tout en confort.

Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

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4.2

sur 5

103

Avis

88%

recommandent ce produit

19/07/2012

France

France

Bon rapport qualité prix

Rasoir qui donne satisfaction, il manque un support pour le poser sur un plan.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Rasoir électrique à sec

29/02/2016

België

België

Acheteur vérifié

Excellent rapport qualité-prix

Très bon appareil, coupant bien et facile à utiliser et à entretenir.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec

30/07/2013

België

België

Je suis habitué aux rasoirs Philips. Efficacité améliorée

Excellente qualité égale à lui même, tout en améliorant l'efficacité.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Rasoir électrique à sec

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