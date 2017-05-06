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Arrêté
Têtes flexibles DualPrecision
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
4.2
sur 5
499
Avis
89%
recommandent ce produit
amadeus
06/05/2017
France
Très bon rapport qualité/prix
Article robuste et bonne prise en main. Cet appareil est simple d'utilisation, rechargeable, sa charge dure longtemps. Facile d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
JPB16
23/01/2017
France
Acheteur vérifié
agréable à utiliser, bonne autonomie
en service depuis 1 mois, je n'ai pas trouvé de reproche à faire; je suis très satisfait de mon choix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
alain44340
01/09/2016
France
Acheteur vérifié
qualités techniques excellentes
Rasage précis et non irritant pour la peau. L'autonomie de la batterie est de plus de 15 jours à pleine charge. J'apprécie également la possibilité de nettoyer à l'eau les têtes de rasage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.