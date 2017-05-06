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  • Système PowerTouch de Philips
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Arrêté

PowerTouchRasoir électrique pour peau sèche

PT860/14

4.2
| (499) Avis | 89% recommandent ce produit
Système PowerTouch de Philips
Le rasoir PowerTouch de Philips met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté du système DualPrecision dont l'efficacité n'est plus à prouver, ce rasoir rechargeable est votre meilleur allié pour que votre préparation matinale soit placée sous le signe de l'efficacité.
Voir tous les avantages

Un rasage plus précis et plus net

Système PowerTouch de Philips

  • Lames DualPrecision

  • Têtes flexibles

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Autonomie de plus de 50 minutes, pour 1 heure de charge

Autonomie de plus de 50 minutes, pour 1 heure de charge

La batterie lithium-ion efficace, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous bénéficierez d'au moins 50 minutes de fonctionnement, soit environ 17 rasages. Une charge de 3 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

499

Avis

89%

recommandent ce produit

06/05/2017

France

France

Très bon rapport qualité/prix

Article robuste et bonne prise en main. Cet appareil est simple d'utilisation, rechargeable, sa charge dure longtemps. Facile d'entretien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec

23/01/2017

France

France

Acheteur vérifié

agréable à utiliser, bonne autonomie

en service depuis 1 mois, je n'ai pas trouvé de reproche à faire; je suis très satisfait de mon choix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver

01/09/2016

France

France

Acheteur vérifié

qualités techniques excellentes

Rasage précis et non irritant pour la peau. L'autonomie de la batterie est de plus de 15 jours à pleine charge. J'apprécie également la possibilité de nettoyer à l'eau les têtes de rasage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver

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