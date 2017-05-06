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Arrêté
Lames DualPrecision
Têtes flexibles
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
La batterie lithium-ion efficace, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous bénéficierez d'au moins 50 minutes de fonctionnement, soit environ 17 rasages. Une charge de 3 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.
4.2
sur 5
499
Avis
89%
recommandent ce produit
amadeus
06/05/2017
France
Très bon rapport qualité/prix
Article robuste et bonne prise en main. Cet appareil est simple d'utilisation, rechargeable, sa charge dure longtemps. Facile d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
JPB16
23/01/2017
France
Acheteur vérifié
agréable à utiliser, bonne autonomie
en service depuis 1 mois, je n'ai pas trouvé de reproche à faire; je suis très satisfait de mon choix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
labarrrbeu
01/09/2016
France
Acheteur vérifié
qualités techniques excellentes
Rasage précis et non irritant pour la peau. L'autonomie de la batterie est de plus de 15 jours à pleine charge. J'apprécie également la possibilité de nettoyer à l'eau les têtes de rasage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver