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Arrêté

Shaver series 5000 PowerTouchRasoir électrique rasage à sec

PT849/26

3.8
| (39) Avis
ComfortCut
Des matins énergiques avec le rasoir PowerTouch 5000. Les têtes entièrement lavables et les lames ComfortCut offrent un rasage très agréable. Désormais, le nouveau système SmartClean maintient votre rasoir comme neuf au quotidien.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage rapide et confortable

ComfortCut

  • Lames ComfortCut

  • Flex & Float

  • Système SmartClean

Lames ComfortCut pour un rasage de près tout en douceur

Lames ComfortCut pour un rasage de près tout en douceur

Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent sur votre peau, pour un rasage de près confortable, jour après jour.

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

SmartClean maintient votre rasoir comme neuf jour après jour

SmartClean maintient votre rasoir comme neuf jour après jour

Au simple toucher d'un bouton, SmartClean nettoie, lubrifie, sèche et charge votre rasoir, et lui assure un fonctionnement optimal, jour après jour.

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3.8

sur 5

39

Avis

05/01/2020

France

France

Acheteur vérifié

Exellent

Moderne ,efficace ,léger,de plus ,agréable à regarder ; Rasoir le plus performant que j'utilise.

Pour

Autonomie Enorme

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec

Oui, je recommande ce produit

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09/09/2017

France

France

tres bon produit

rasage rapide et performant mais problème de position du pouce qui arrête le rasoir corrigé en tournant le rasoir sur le cote

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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07/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Mein Mann ist sehr zufrieden damit

Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 