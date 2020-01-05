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Arrêté
PT849/26
Lames ComfortCut
Flex & Float
Système SmartClean
Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent sur votre peau, pour un rasage de près confortable, jour après jour.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
Au simple toucher d'un bouton, SmartClean nettoie, lubrifie, sèche et charge votre rasoir, et lui assure un fonctionnement optimal, jour après jour.
3.8
sur 5
39
Avis
Stexs
05/01/2020
France
Acheteur vérifié
Exellent
Moderne ,efficace ,léger,de plus ,agréable à regarder ; Rasoir le plus performant que j'utilise.
Pour
Autonomie Enorme
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
basket55
09/09/2017
France
tres bon produit
rasage rapide et performant mais problème de position du pouce qui arrête le rasoir corrigé en tournant le rasoir sur le cote
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Rasoir électrique rasage à sec
tatitrine
07/02/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Mein Mann ist sehr zufrieden damit
Es ist ein wunder wohles Produkt .Es ist sehr gut zureinigen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT849/26 Elektrischer Trockenrasierer
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.