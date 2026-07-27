Parmi les plus puissantes centrales vapeur*

Offrez le meilleur du repassage avec la centrale vapeur Philips Série 8000 prêt en 2 minutes. La puissance de 31200 Watts, le débit vapeur réglable de 215 gr/min et la fonction pressing de 850 g/min vous permettent un repassage rapide et très efficace. Dotée d'une pression allant jusqu'à 9 bars elle offre une puissance et une protection optimale des fibres de vos tissus grâce à la technologie OptimalTEMP. De plus, grâce au poids du fer à vapeur qui est léger, vous pourrez l'utiliser à la verticale sur vos vêtements ou rideaux, tel un défroisseur vapeur.