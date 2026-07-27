Parmi les plus puissantes centrales vapeur*

Offrez le meilleur du repassage avec la centrale vapeur Philips Série 8000, la plus puissante du marché avec un design révolutionnaire pour plus de praticité. La puissance de 31200W, le débit vapeur de 210 g/min et la fonction pressing de 750 g/min permettent un repassage rapide et efficace même sur les tissus les plus épais. Avec la technologie OptimalTEMP, fini les réglages sans risque de brûler vos vêtements. Le poids léger du fer à vapeur vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et son réservoir de 1.4L offre jusqu'à 2H d'utilisation continue.